Прямая конфронтация: в Кремле оценили отношения России и НАТО

Отношения России и НАТО перешли в стадию прямой конфронтации. Такое заявление сделал пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков.

«Фактически сейчас эти отношения скатились на уровень прямой конфронтации. Страны НАТО, альянс сам по себе… уже является вовлеченным в конфликт вокруг Украины. НАТО продолжает движение в сторону наших границ, расширение военной инфраструктуры в сторону наших границ», – сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам.

Песков отметил, что по сути НАТО продолжает демонстрировать свою сущность, так как альянс создавался, конфигурировался и управляется США как инструмент конфронтации прежде всего на европейском континенте. По его словам, НАТО продолжает выполнять свои функции, которые сейчас «никоим образом не способствует безопасности, предсказуемости и стабильности на континенте, а, наоборот, является дестабилизирующим фактором».

Ранее сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Североатлантический альянс остается инструментом удержания гегемонии Вашингтона и его союзников в мире. По ее мнению, Вашингтон активно используют НАТО для контроля европейских союзников.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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