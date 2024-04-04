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Четверг, 4 апреля 2024, 19:40 мск

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НАТО создаст миссию на Украине

Фото: www.nato.int

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на брифинге по итогам планового заседания Совета Украина – НАТО на уровне глав МИД в Брюсселе в четверг, 4 апреля, заявил, что страны альянса приняли решение создать совместную миссию на Украине, что, однако, не говорит о «прямом вступлении» страны в военный блок, – сообщает Польское телевидение.

В ходе своего выступления Сикорский сказал: «Мы приняли решение о создании миссии НАТО на Украине. Это не означает прямое вступление НАТО в вооруженный конфликт. Это не значит, что мы вступаем в войну, но это значит, что мы сейчас сможем использовать координационные, обучающие, планирующие возможности НАТО для поддержки Украины более координированным образом. Но это значит, что в Польше будет проходить обучение большее количество украинских военных».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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