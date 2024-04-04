Нетаньяху ответил на угрозы Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании кабинета безопасности в четверг, 4 апреля, заявил, что у его страны есть, чем ответить на угрозы, звучащие со стороны Ирана, – сообщают израильские СМИ.

В ходе своего выступления израильский премьер сказал: «Иран действовал против нас уже много лет, как напрямую, как и через доверенных лиц. И поэтому Израиль будет отвечать Ирану, как оборонительно, так и наступательно. Мы знаем, как защитить себя, и мы будем действовать согласно простому принципу: мы причиним вред всем, кто планирует причинить ущерб нам».

Напомним, что накануне появилась информация, что Иран в течение ближайших 48 часов может нанести удар в качестве ответа на израильскую воздушную атаку на иранское консульство в Сирии.

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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