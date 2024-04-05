МИД РФ вызвал посла Южной Кореи из-за новых санкций

МИД РФ вызвал посла Южной Кореи в Москве из-за расширения антироссийских санкций. Представителю Сеула передали призыв отказаться от дальнейших недружественных шагов, сообщила пресс-служба министерства.

«Замминистра иностранных дел РФ Руденко заявил, что введение односторонних санкций в отношении российских физических и юридических лиц Россия рассматривает как очередной недружественный шаг Сеула. Это не может не оказать негативного влияния на двусторонние отношения. Подчёркнуто, что РФ категорически не приемлет подобных нелегитимных действий в свой адрес», – говорится в сообщении.

В МИДе отметили, что новые ограничения введены на основании «голословных обвинений» в незаконном сотрудничестве Москвы с Пхеньяном в нарушение соответствующих резолюций СБ ООН. Москва также отметила, что ужесточение санкционной политики с целью противостоять КНДР только расшатывает обстановку на полуострове.

«Южнокорейской стороне был также адресован призыв отказаться от контрпродуктивных санкционно-силовых мер, провоцирующих дальнейшее усиление напряженности на Корейском полуострове, что в итоге угрожает безопасности самой Республики Корея», – добавили в министерстве.

2 апреля Южная Корея объявила о санкциях в отношении двух граждан и двух компаний из России, якобы связанных с ядерной программой КНДР. По мнению южнокорейских властей, россияне перевозили боеприпасы и помогали Пхеньяну заработать валюту для продолжения изысканий в области ядерных вооружений.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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