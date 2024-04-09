Ван И призвал НАТО не тянуть руки к Азиатско-Тихоокеанскому региону

Китай выступил против блокового противостояния и призвал придерживаться многосторонности. Глава МИД КНР Ван И посоветовал НАТО не тянуть руки к АТР.

По мнению министра, провокации и призывы к конфронтации в регионе не популярны, у них нет будущего.

«Необходимо придерживаться настоящей многосторонности и противостоять любым «узким кругам», занимающимся блоковым противостоянием. Это особенно актуально в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где мы находимся. НАТО не должна протягивать руки к нашему общему дому», – приводит слова министра РИА Новости.

Ван И также высказался за скорейшее достижение мира на Украине дипломатическим путем.

«Что касается украинского вопроса, то основополагающими для Китая являются четыре принципа, предложенные председателем Си Цзиньпином. Надеемся, что огонь будет прекращен как можно скорее», – сказал дипломат.

Как сообщал «Новый День», Пекин готов бойкотировать будущие мирные переговоры по Украине, если в них не будет участвовать Россия. Китай пытается убедить Европу о необходимости участия России во встречах в Швейцарии.

Пекин, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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