Российские войска освободили Первомайское в ДНР

Советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин во вторник, 9 апреля, сообщил об освобождении российскими войсками населенного пункта Первомайское, – сообщает РИА Новости.

В комментарии агентству Гагин сказал: «Да, действительно освободили Первомайское. Наши бойцы водрузили флаг Российской Федерации. Это говорит о динамичном продвижении российской армии вперед, освобождении территории республики».

В свою очередь военкор Андрей Руденко сообщил, что «село Первомайское, расположенное в 20 километрах юго-западнее от Авдеевки , сегодня полностью перешло под контроль русской армии».

«Бойцы 9 бригады ВС РФ водрузили флаг России в н.п. Первомайское», – подписал соответствующее видео в своем Telegram-канале Руденко.

Донецк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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