МИД РФ вызвал посла Словении из-за высылки дипломата

МИД РФ вызвал посла Словении в России Дарью Бавдаж-Курет в связи с высылкой российского дипломата из Любляны. Словенскому дипломату сообщили о протесте и ответных мерах.

«12 апреля в МИД России вызвана посол Бавдаж-Курет, которой выражен решительный протест в связи с безосновательным лишением аккредитации сотрудника посольства РФ в Словении. С учетом принципа взаимности послу вручена нота об объявлении persona non grata одного сотрудника посольства Словении в Москве», – сообщили в пресс-службе министерства.

Российская сторона отметила, что поступок Любляны стал очередным шагом на пути разрушения двусторонних связей. «Ответственность за последствия такой деструктивной политики полностью лежит на словенской стороне», – подчеркнули в МИДе.

Словения 21 марта объявила персоной нон грата сотрудника российской дипмиссии. Тогда Москва пообещала принять ответные меры.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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