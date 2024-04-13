Посол Антонов: новые санкции США – сигнал Украине не идти не переговоры

Новыми санкциями против России, затронувшими поставки алюминия, меди и никеля российского происхождения, США сигнализируют Киеву, что соглашаться на переговоры с Москвой по урегулированию конфликта нельзя. Такое заявление сделал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По оценке дипломата, введение жестких запретов на торговлю российскими алюминием, медью и никелем стало неоправданным и политизированным шагом, который вносит дисбаланс в работу мировых рынков, подключая к ним сателлитов США. «Причем данный поступок – это даже не «выстрел в ногу», а «пальба без разбору»», – полагает Антонов.

Посол РФ предположил, что введение новых ограничений может быть ответом на «протянутую Россией руку с конкретными предложениями» по возобновлению переговоров. «В таком случае цель рестрикций ясна: сигнал Киеву с указаниями ни на что не соглашаться, пусть это и приведет к погибели на фронте», – заключил он.

Накануне Минфин США объявил о введении запрета на импорт алюминия, меди и никеля из России. Кроме того, Вашингтон ограничил использование этих металлов российского происхождения на мировых биржах и при торговле деривативами. Запрет распространяется на металлы из РФ, произведенные после 13 апреля 2024 года. Великобритания также ограничила использование этих металлов на мировых биржах. Таким образом, Лондонской бирже металлов и Чикагской товарной бирже будет запрещено принимать новые партии алюминия, меди и никеля из России.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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