Небензя назвал парадом лицемерия заседание СБ ООН по удару Ирана по Израилю

Срочное заседание Совбеза ООН по удару Ирана по Израилю стало парадом лицемерия, за которым неудобно наблюдать, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он выразил сожаление, что Запад не показал такой же быстрой реакции на израильский удар по дипмиссии Ирана в Дамаске.

«Сегодня в СБ разворачивается такой парад лицемерия и двойных стандартов, за которым как-то даже неудобно наблюдать. Когда мы с вами собирались 2 апреля, чтобы обсудить удар Израиля по консульскому объекту ИРИ в Дамаске, мы услышали от западных делегаций, что для них не все «так очевидно», – сказал Небензя на заседании Совбеза.

Текст выступления опубликован на сайте постпредства.

Дипломат напомнил, что российская делегация настаивала на сильном сигнале Совета о недопустимости атак на дипмиссии суверенных государств. Но США, Великобритания и Франция отказались подтвердить, что базовые принципы международного права применяются равноправно и одинаково ко всем государствам.

«Если бы под ударом оказались западные представительства, вы бы не раздумывая обрушились с ответными мерами, и доказывали бы в этом зале свою правоту. Потому что для вас все, что касается западных представительств и западных граждан, – свято и должно быть защищено, а вот когда речь заходит о других государствах, их правах, включая право на самооборону, и их гражданах – «это другое», как вы любите говорить», – отметил Небензя.

Иран массово атаковал Израиль с применением беспилотников и ракет в ответ на авиаудар по иранскому консульству в Дамаске. Тегеран предостерег Тель-Авив от ответных мер и заявил, что продолжения эскалации не будет.

МИД РФ призвал все стороны к сдержанности и решению проблем дипломатическим путем.

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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