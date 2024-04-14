МИД России выступил с заявлением по атаке Ирана на Израиль

МИД России выразил озабоченность в связи с ударом Ирана по территории Израиля и призвал все стороны к сдержанности.

«Выражаем крайнюю озабоченность в связи с очередной опасной эскалацией в регионе. <…> Призываем все вовлеченные стороны к сдержанности. Рассчитываем, что региональные государства будут решать имеющиеся проблемы политико-дипломатическими средствами. Считаем важным, чтобы конструктивно настроенные международные игроки этому способствовали», – говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства «в связи с атакой по территории Израиля».

В МИД РФ подчеркнули, что Москва неоднократно предупреждал, что «неурегулированность многочисленных кризисов на Ближнем Востоке, в первую очередь в зоне палестино-израильского конфликта», которые «зачастую подогреваются безответственными провокационными действиями», будет приводить к росту напряженности.

«По заявлению МИД Ирана, данная атака была предпринята в рамках права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН в ответ на нападения на иранские объекты в регионе, включая удар по зданию консульского отдела посольства ИРИ в Дамаске 1 апреля, который наша страна решительно осудила», – напомнили на Смоленской площади.

Также МИД России призвал российских граждан, находящихся в Израиле и соседних странах – Иордании, Ливане и Сирии, следить за рекомендациями и сообщениями, публикуемыми российскими заграничными учреждениями в этих странах и департаментами МИД на своих официальных интернет-ресурсах, в том числе в соответствующем разделе обновленного ресурса – мобильного приложения «Помощник за рубежом».

Напомним, минувшей ночью Иран нанес по Израилю массированный удар беспилотниками и ракетами в ответ на авиаудар по иранскому консульству в Дамаске в начале апреля. Позднее израильские военные заявили, что около 99% из примерно 300 дронов и ракет, выпущенных Ираном по Израилю, были перехвачены средствами ПВО. Начальник Генштаба ВС Ирана генерал-майор Мохаммад Багери в свою очередь заявил, что военная операция против Израиля выполнена, все цели достигнуты.

Президент Ирана Ибрахим Раиси предупредил о том, что «любые новые авантюры против интересов иранского народа встретят более мощный ответ, который заставит пожалеть о содеянном», передает иранское агентство Mehr.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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