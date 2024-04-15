Белый дом призвал Палату представителей принять закон о помощи Израилю и Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в понедельник, 15 апреля, заявил, что администрация США после атаки Ирана на Израиль призывает Палату представителей «экстренно» принять законопроект о помощи Тель-Авиву и Киеву, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Кирби сказал: «Самый лучший и быстрый способ поддержать наших союзников и партнеров – это принять Палатой представителей двухпартийный законопроект об эксренной помощи, который ранее был утвержден в Сенате. На днях президент Байден переговорил со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном и другими лидерами Конгресса и донес до них это мнение».

Напомним, что в феврале текущего года американский Сенат одобрил пакет расходов в размере $95 млрд. для поддержки Израиля, Тайваня и на гуманитарную помощь палестинцам в секторе Газа, а также включающий $60 млрд. для Украины.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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