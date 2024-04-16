Япония решила сохранить долю в нефтегазовых проектах в РФ ради энергобезопасности

Власти Японии не намерены отказываться от участия в проектах по разработке нефти и газа в России, таких как «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Токио считает их важными для энергетической безопасности. Об этом говорится в ежегодном докладе МИД страны «Синяя книга по дипломатии».

В документе отмечается, что в области энергетики Япония будет поэтапно отказываться от российских энергоносителей, включая уголь и нефть, чтобы «минимизировать негативное влияние на население и бизнес».

Вместе с тем, как указывается в докладе, проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2» важны для Токио. «Проекты по разработке нефти и природного газа «Сахалин-1» и «Сахалин-2» являются важными для энергобезопасности Японии с точки зрения обеспечения стабильных поставок в среднесрочной и долгосрочной перспективе, и мы намерены сохранять свое участие в них», – говорится в документе (цитата по ТАСС).

При этом заявлено, что Токио продолжит в сотрудничестве со странами «Большой семерки» (G7) проводить в отношении России «политику жестких санкций». Напомним, 5 апреля власти Японии ввели запрет на экспорт в Россию 164 видов товаров, в том числе автомобильного моторного масла, литиевых аккумуляторов, пластмассы и стальных изделий.

С проекта «Сахалин-2» Япония получает порядка 9% всего закупаемого сжиженного газа. Японские компании Mitsui и Mitsubishi владеют в нем 12,5% и 10% соответственно. В проекте «Сахалин-1» 30%-ная доля принадлежит японскому консорциуму Sodeco. Его главным акционером выступает правительство Японии. Нефть с «Сахалина-1» Токио не импортирует, но проект считается важным с точки зрения потенциальной возможности диверсификации поставок. Сейчас до 95% нефти в Японию поступает с Ближнего Востока.

Добавим, что МИД Японии в «Синей книге» вновь заявил о «незаконной оккупации» Южных Курил. В Токио при этом подчеркнули, что хотят решить проблему северных территорий и заключить мирный договор с Россией. Надо отметить, что подобные формулировки снова стали указываться в официальных документах в Японии после перерыва, когда ност премьер-министра страны занимал Синдзо Абэ (2006-2007 и 2012-2020 года).

Напомним, в марте 2022 года Россия заявила о прекращении переговоров с Японией по мирному договору из-за недружественного курса в отношении Москвы и стремления нанести ущерб интересам РФ.

Токио, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube