Япония запретила поставлять в Россию 164 вида товаров

Власти Японии ввели запрет на экспорт в Россию 164 видов товаров. В список попали автомобильное моторное масло, литиевые аккумуляторы, пластмассы и стальные изделия.

Как сообщает японское министерство экономики, новые ограничения вступят в силу 17 апреля. В «черный список», запрещенных к экспорту в РФ товаров, помимо автомасел и аккумуляторов попали: яхты и другие прогулочные или спортивные суда, байдарки, каноэ, легкие лодки, пожарные катера, крановые суда, буровые или производственные платформы.

Кроме того, японским производителям будет запрещено поставлять в Россию оптическое оборудование, фотооборудование, ручные электрические инструменты, стальные изделия, пластмассы и изделия из них, неорганические химикаты и драгоценные металлы, вольфрамовый порошок и молибден, кобальт, цирконий и рений и продукты из них.

Также Япония расширила антироссийские санкции, включив в них нетехнические алмазы российского происхождения. Ограничения вступят в силу с 10 мая.

В свою очередь РФ считает вводимые против нее санкции незаконными. Министерство иностранных дел России пообещало дать адекватный ответ на санкционную политику Токио.

Токио, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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