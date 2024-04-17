Столтенберг анонсировал заседание Совета Украины – НАТО по просьбе Зеленского

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе в среду, 17 апреля, заявил, что в пятницу, 19 апреля по запросу Владимира Зеленского пройдет заседание Совета Украина – НАТО по вопросу поставок Киеву систем ПВО и снарядов, – сообщают СМИ.

Выступая перед журналистами, генсек Североатлантического альянса сказал: «Президент Зеленский попросил провести заседание Совета Украина – НАТО. Оно пройдет в пятницу с участием президента Украины. На заседании будут обсуждаться поставки Киеву снарядов и систем ПВО. Этот вопрос я обсудил с лидерами Чехии, Дании и Нидерландов».

«Когда речь идет о системах ПВО и батареях Patriot, у нас такие системы есть, и их достаточно, чтобы поставлять Украине намного больше. Выбирая между помощью Киеву и собственным вооружением, надо выбирать Украину», – подчеркнул глава военного блока НАТО.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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