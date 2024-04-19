Харьков сыграет не последнюю роль в создании буферной зоны на Украине – Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров высказался насчет создания демилитаризованной зоны на Украине для защиты российской территории от обстрелов ВСУ, о которой ранее говорил президент РФ Владимир Путин. Министр полагает, что Харьков сыграет в создании такой демилитаризованной линии не последнюю роль.

«Путин об этом очень четко сказал, отвечая на вопрос, как сделать так, чтобы обезопасить наши земли, он сказал: надо отодвигать ту линию, с которой они могут по нам бить. Я так понимаю, Харьков здесь играет не последнюю роль», – заявил Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, «Говорит Москва» и «Комсомольская правда» (цитата по сайту «КП»).

Журналисты поинтересовались у главы МИД, «куда будем отодвигать дальше» после создания демилитаризованной линии, после того как «отодвинем до Харькова, обезопасим, а эти территории теперь будут под обстрелом». Лавров ответил, что у российских властей «есть полная убежденность, что нам надо продолжать специальную военную операцию».

Министр также заявил, что Россия больше не будет делать пауз в боевых действиях в случае новых переговоров по Украине.

«Мы к переговорам готовы, но в отличие от стамбульской истории мы не будем на период переговоров делать каких-либо пауз в боевых действиях, процесс должен идти», – сказал Лавров.

Глава МИД добавил, что в случае возобновления переговорного процесса необходимо учитывать новые реалии на земле. «А под реалиями на земле я имею в виду не только дислокацию и линию соприкосновения, но и наличие у нас поправок в Конституцию, наличие четырех новых (старых, исконных) наших регионов. Это все должны прекрасно понимать», – уточнил Лавров.

Напомним, в марте президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности присоединения Харьковской области к России для обеспечения безопасности Белгородской области и других приграничных российских регионов, высказался о создании «санитарной зоны» на территории, подконтрольной киевскому режиму. Как отметил глава государства, преодолеть такую зону безопасности противнику будет достаточно сложно, применяя те средства поражения, которые украинские силы используют. Площадь этой зоны, по словам Путина, – это отдельный вопрос, который еще предстоит решать.

В январе этого года президент РФ заявлял, что российские войска будут отодвигать линию фронта от границ РФ на такое удаление, которое обеспечит безопасность мирных городов на территории РФ от дальнобойных орудий западного производства.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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