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Среда, 31 января 2024, 17:51 мск

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Путин: Россия будет отодвигать линию фронта на такое удаление, которое обезопасит мирные города от обстрелов

Российские войска будут отодвигать линию фронта от границ на такое удаление, которое обеспечит безопасность мирных городов на территории РФ от дальнобойных орудий западного производства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая сегодня на встрече со своими доверенными лицами.

«Эта линия должна быть на таком удалении от нашей территории, которое бы обеспечило безопасность, имея в виду дальнобойные орудия иностранного, прежде всего, производства, которые украинские власти используют для обстрела мирных городов», – сказал Путин (цитата по «Интерфаксу»), отвечая на вопрос о том, где будет проходить демилитаризованная линия, которая обеспечит безопасность россиян вблизи границы России и Украины.

Глава государства подчеркнул, что российские войска занимаются «тем, что отодвигают противника от жизненно важных населенных пунктов Российский Федерации». «Так и будем делать. И это главный мотив наших ребят, которые воюют и жизнью своей рискуют – защитить Родину, защитить наших людей. Будем отодвигать», – сказал глава государства.

Комментируя ситуацию в зоне специальной военной операции, Путин заявил, что армия России взяли под контроль часть Авдеевки в Донецкой народной республике. «Одно из важнейших направлений, где идут сейчас боевые действия – Авдеевка. Группа ветеранов (СВО) впереди наших кадровых войск обогнала их, прорвала оборону противника и вышла на окраины Авдеевки. Захватили 19 домов и удерживают их», – сообщил президент.

«Мужики там воюют как следует», – констатировал глава государства.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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