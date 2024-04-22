«Перестали верить в Киев»: Володин объяснил решение США по активам России

США перестали верить в победу Украины в конфликте с Россией, поэтому готовы помогать Киеву только в кредит или чужими деньгами. Ради этой цели Вашингтон украл российские активы, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Напомним, Палата представителей Конгресса США одобрила законопроекты о конфискации замороженных российских активов, а также помощи Украине, Израилю, Тайваню. Володин поделился своими выводами, сделанными из решения американских парламентариев, и подчеркнул, что у России есть все основания принять симметричные меры относительно зарубежных активов.

«Вашингтон совершил кражу. Это разрушит принцип неприкосновенности собственности, на котором базируется вся мировая финансовая система. В США перестали верить в победу киевского режима, поэтому готовы давать деньги только в кредит либо не свои», – написал спикер в своем телеграм-канале.

Дальняя цель конфискации активов России состоит в том, чтобы подтолкнуть Евросоюз принять аналогичное решение. Но оно будет стоит Европе очень дорого, спрогнозировал Володин.

«Из 280 млрд долларов средств РФ, заблокированных по всему миру, только 5-6 млрд находятся в США. Основная часть активов, 210 млрд евро, заморожена в Евросоюзе. Вашингтон принял закон, чтобы спровоцировать ЕС на такой же шаг, который окажется разрушительным для европейской экономики», – считает политик.

Володин добавил, что созданный Штатами прецедент нанесет непоправимый ущерб международному праву, поскольку теперь любое государство будет вправе совершить аналогичные действия.

Европейский департамент МВФ предупредил, что конфискация суверенных активов России в пользу Украины нанесет ущерб мировой валютной системе.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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