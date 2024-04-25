Посол России в США Антолий Антонов назвал ложью заверения Вашингтона, что Киев обещал не использовать ATACMS для атак на российские территории. Дипломат отметил, что даже западные СМИ признают двуличие киевского режима и его теракты по городам в РФ.

Американские чиновники подтвердили, что тайно отправили на Украину ракеты ATACMS. Антонов подчеркнул, что действия США повысили угрозу безопасности Крыма и других российских регионов, включая новые. В Вашингтоне сообщили, что взяли с Киева обещание не применять ракеты против целей на российской территории.

«Кого должна успокоить такая ложь? Как можно не замечать многочисленные теракты киевских преступников? Смертоносные удары по больницам, школам, детским садам, мостам и даже собственным военнослужащим? Кстати, американские издания, настроенные далеко не в нашу пользу, признают двуличие марионеток и их атаки по российским городам», – говорится в заявлении посла.

Антонов предупредил, что у Штатов не получится сделать вид, будто они непричастны к терактам киевского режима и затягиванию конфликта.

«Неужели здешние политики не боятся утонуть в трясине конфликта? Выбраться сухим из жуткого болота, впитавшего кровь простых солдат, у Вашингтона не получится», – добавил дипломат.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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