США неприкрыто демонстрируют двойные стандарты в отношении международного права. Их менторский тон в общении с другими государствами вызывает разочарование в «западных ценностях», которыми Штаты пытались очаровать весь мир.

«Менторский тон, пристрастность, полное забвение понятия суверенитета и одного из основных и принципа невмешательства во внутренние дела государств ведёт к глубокому разочарованию именно в тех самых «западных ценностях», которые «очаровывали» в течение столетия другие цивилизации и общества, принося Западу и самим США немалые политические дивиденды», – говорится в заявлении МИД РФ.

Российские специалисты подготовили отдельный доклад о ситуации с правами человека в США. В числе нарушений называются проведение военных операций в странах Европы и Ближнего Востока, создание секретных тюрем по всему миру, реализация крайне жёсткой миграционной политики в последние годы. Кроме того, Вашингтон оказывает давление на другие страны, чтобы создать негативный фон вокруг России, её союзников и торговых партнеров.

«Ситуация с соблюдением прав человека в самих США далека от международных стандартов. Несмотря на глубинные противоречия в обществе, США продолжают декларировать себя глобальным лидером в области защиты прав человека», – отметили дипломаты.

Эксперты сошлись во мнении, что однополярный мир закончился. На первый план выходят взаимоотношения между лидерами стран, образовательными организациями, а также совмещение традиций с современностью, локального с глобальным.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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