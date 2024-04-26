Прибалтика и Финляндия тормозят грузовики на границе с Россией

Страны Балтии и Финляндия намеренно создают очереди грузовиков на границе с Россией, заявил врио главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов. Он назвал их действия саботажем в сфере международной торговли.

«Латвия, Литва, Эстония, Финляндия – они ведут себя с точки зрения таможенных правил просто безобразно, когда они реально саботируют прохождение грузов и создают искусственные очереди. Вот это сознательная политика удушения и саботажа, просто реального саботажа международной торговли», – приводит его слова РИА Новости.

Давыдов указал на ситуацию на КПП «Бурачки-Терехово» на границе с Латвией, где скопилось около двух тысяч машин. За минувшие сутки на российскую территорию въехали чуть более 100 автомобилей. Для пропуска всех грузовиков потребуется около 20 дней, оценил чиновник.

«Представляете, это 20 дней стоять в очереди. А там стоит и «скоропорт», там могут быть лекарства, там могут быть продукты первой необходимости», – пояснил Давыдов.

Чиновник отметил, что таможенники стран Балтии и Финляндии используют метод «итальянской забастовки». Они создают видимость работы, но там, где могут проехать 400 машин, проезжают только 100.

В конце марта таможня Литвы без объяснения причин прекратила пропуск грузовых машин из Калининградской области. Перед КПП «Чернышевское» образовалась очередь из 140 фур.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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