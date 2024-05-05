НАТО определила красные линии для отправки военных на Украину

Североатлантический альянс установил красные линии, нарушение которых станет поводом для отправки военных на Украину. НАТО определила эти границы в частном порядке, но специалисты альянса уже оценивают вероятные сценарии действий, пишет La Repubblica.

«НАТО в очень конфиденциальной форме установила как минимум две красные линии, за которыми может последовать прямое вмешательство в конфликт на Украине. На данный момент не существует оперативных планов по отправке людей, а есть только оценки возможных планов действий в чрезвычайных ситуациях», – говорится в статье.

По данным издания, первой красной линией для НАТО станет прямое или косвенное вмешательство в конфликт третьей страны, например, Белоруссии. С учетом протяженности белорусско-украинской границы киевский режим не может прикрыть все уязвимости. В НАТО считают, что ВС РФ могут ворваться на украинскую территорию и создать коридор до Киева.

Второй красной линией может стать «военная провокация» в адрес Польши, Прибалтики или Молдавии.

В середине марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не планирует отправлять войска на Украину. Чиновник призвал президента Франции Эмманюэля Макрона консультироваться с руководством альянса по важным вопросам, например, перед заявлениями о готовности ввести военных на Украину. При этом, в Генштабе ВС РФ имеются сведения, что натовские военные под видом наемников участвуют в конфликте с Россией на стороне киевского режима.

Рим, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube