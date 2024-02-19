Натовские солдаты воюют за ВСУ под видом наемников – Генштаб ВС РФ

Натовские военные под видом наемников участвуют в конфликте с Россией на стороне Украины, сообщил начальник Главного оперативного управления – первый замглавы Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

По данным Генштаба, Запад не только накачивает Украину оружием и обучает боевиков, но и отправляет к линии соприкосновения наемников со всего света, натовских военных.

«Натовские военнослужащие под видом наёмников участвуют в боевых действиях. Они управляют комплексами ПВО, оперативно-тактических ракет и РСЗО, входят в состав штурмовых отрядов. Офицеры НАТО непосредственно осуществляют подготовку военных операций украинских вооружённых сил», – сказал Рудской в интервью «Красной звезде».

Он отметил, что западные страны не скрывают, насколько для них желательно стратегическое поражение России на поле боя. Ради этой цели в ход идут все средства: снабжение оружием, наемниками, инструкторами. И масштаб угрозы для России сравним с угрозой уничтожения от фашистской Германии.

«Украинский народ используется США в качестве пушечного мяса для реализации геополитических амбиций на глобальное доминирование. Нынешние угрозы, стоящие перед нашим Отечеством, не менее серьезные, чем в 1941-1945 годах прошлого столетия», сказал Рудской.

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый призвал военных НАТО напрямую вмешаться в конфликт Украины и России. Экс-дипломат признал, что киевский режим не выдержит войны на истощение с Россией без прямого вмешательства армии Запада.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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