Киевский режим не выдержит войны на истощение с Россией без прямого вмешательства армии НАТО, заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

Экс-дипломат отметил, что Запад заинтересован в затягивании конфликта, чтобы истощить силы России. Но Украина не может самостоятельно сдерживать натиск российских войск. Чалый уверен, что киевскому режиму нужно прямое вмешательство армий стран НАТО, пишут «Известия».

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предупредил, что «Россия одержит верх в конфликте на Украине, если Евросоюз не мобилизует все свои возможности». Дипломат призвал готовиться к длительному конфликту России и НАТО.

В ФРГ заявили о подготовке немецких войск к войне России и НАТО, которая якобы разгорится после поражения Украины. В Кремле это сообщение отнесли к фейковым новостям.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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