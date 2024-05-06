Проблема украинских беженцев в Европе может перерасти в миграционный кризис, предупредил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Содержать сбежавших украинцев становится все дороже, а отправка на родину грозит массовыми протестами.

По данным Володина, в Европу сбежали 4,3 млн украинцев, в том числе 1,27 млн в ФРГ, 951 тыс. – в Польшу, 381 тыс. – в Чехию. Евросоюз хотел бы «избавиться от них», поскольку траты из бюджета на содержание беженцев все растут: Германия уже потратила 23,68 млрд евро, Польша – 22,17 млрд евро, Чехия – 5,75 млрд евро, Испания – 5,33 млрд евро, Франция – 3,25 млрд евро.

«Если только в государствах ЕС начнут принимать решения о передаче киевскому режиму граждан Украины призывного возраста, в этих странах вспыхнут беспорядки, организуемые украинцами, не желающими идти на верную смерть ради сохранения личной власти Зеленского и кучки олигархов. Поэтому руководство ЕС оказалось в ситуации, когда лучше ничего не делать», – подвел итог Володин в своем телеграм-канале.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Киев должен сам обеспечить себя живой силой, и призвал Киев принять все «необходимые решения, чтобы мобилизовать необходимое число людей». С 24 апреля граждане Украины за границей не могут получить помощь от своих властей, если только обратятся не за документами для возвращения на родину.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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