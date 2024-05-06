Вашингтон активно ищет замену для Владимира Зеленского на посту президента Украины. Нынешний глава государства быстро теряет доверие собственных граждан и скоро лишится легитимности, сообщила Служба внешней разведки (СВР) России.

«Зеленский явно начинает проигрывать борьбу за «умы и сердца» жителей Украины тем более, что его легитимность на посту президента 20 мая полностью утрачивается. Американцы активизировали усилия по поиску альтернативы нынешнему украинскому президенту», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В странах Запада «крайне обеспокоены» тем, что общественность на Украине недовольна «бесконечным затягиванием конфликта» с Россией. Граждане все меньше доверяют институтам власти, военные чаще дезертируют или сдаются в плен.

«Главное – не допустить критического роста разочарования украинцев провалами прозападной политики. В США даже не пытаются скрывать, что им все равно, кто именно будет возглавлять Украину. Главное, чтобы он был в состоянии продолжить вооруженный конфликт с Россией», – пояснили в СВР.

Штаты ведут работу с лидером партии «Европейская солидарность» Петром Порошенко, мэром Киева Виталием Кличко, главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, экс-главой ВСУ Валерием Залужным и бывшим спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым.

Оппонентов Зеленского пока просят проявить сдержанность, ведь схемы финансирования завязаны на нынешнего президента. Но когда ситуация в зоне СВО резко ухудшится, США выберут одного из кандидатов, «списав все неудачи на Зеленского».

В конце 2023 года СВР сообщила, что Запад активно обсуждает возможность замены Зеленского, одним из поводов для отставки которого стало хамство в общении с западными партнерами. После увольнения Залужного и смены настроений в ВСУ Запад начал активно работать с бывшим главкомом, учитывая его поддержку среди военных.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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