Залужный вместо Зеленского? Запад готовит почву для смены власти на Украине

Отставка главкома украинских войск Валерия Залужного может привести к очередному майдану и смене власти на Украине. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал депутат Госдумы РФ из комитета по международной политике Дмитрий Белик сегодня на пресс-конференции в Москве. При этом, по его оценке, Запад не даст рухнуть ни фронту, ни внутриполитической ситуации в Киеве.

Парламентарий обратил внимание, что Залужный называется одним из тех, кто может стать следующим президентом Украины в результате выборов либо переворота, и из него, вероятно, «британцы не сегодня так завтра попытаются вырастить из него этакого преемника или замену Зеленскому».

Как считает Белик, Москве не стоит переоценивать позитив внутриполитических событий на Украине. «Для нас, с одной стороны, безусловно, это неплохо, что произошла отставка Залужного. Поскольку это в любом случае вызовет недовольство среди военных, потому что там достаточно большое количество старших офицеров было ориентировано на Залужного. Он у них имел определенный авторитет. Но, с другой стороны, мы не должны переоценивать эту отставку и надеяться, что сейчас у Украины всё рухнет… Такого не будет, поскольку там достаточно много американских, британских, западных кураторов, которые управляют вооруженными силами киевского режима. Они не дадут просто развалиться фронту самому по себе», – пояснил он.

«Для нас это неплохо, но переоценивать эту ситуацию не стоит. Конечно, хотелось бы посмотреть на эту драку в банке с пауками, если они схлестнутся между собой уже в открытую. Но пока, думаю, этого не произойдет, поскольку не позволят это сделать западные кураторы», – подчеркнул Белик.

Как сообщал «Новый День», накануне президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного и назначил вместо него командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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