ЕС подготовил 14-й пакет санкций против России

Еврокомиссия подготовила и разослала странам-членам Евросоюза проект 14-го пакета антироссийских санкций. Планируется согласовать документ до июля.

Страны ЕС получили от ЕК проект 14-го пакета санкций против России, который планируется принять до июля. На этот раз пополнения для черного списка граждан России и Белоруссии не будет, но предложены ограничения для 52 компаний, которые подозреваются в торговле запрещенными товарами, в том числе компонентами для дронов, пишет EUobserver со ссылкой на документ.

По данным портала, ЕС отказался от идеи ввести прямой запрет на импорт российского СПГ, но портам ЕС предложено отказаться от обслуживания поставок СПГ из России в неевропейские страны. Также планируется ужесточить ограничения для импорта российского гелия и полезных ископаемых.

Европейские чиновники отметили, что экономики России и Белоруссии тесно связаны, поэтому в новом пакете ЕК предложила запретить покупку у Минска нефти, газа, золота и алмазов, а также ограничить продажи технологий и продукции машиностроения, узнала Politico. Компании ЕС получат запрет на поставки в Белоруссию предметов роскоши, морского оборудования, товаров двойного назначения и оборудования для нефтегазовой отрасли.

Ранее ЕК признала сложности при согласовании 14-го пакета антироссийских санкций. Комиссары допустили, что весь документ будет содержать только новые меры против тех, кто обходит существующие санкции.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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