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Среда, 10 апреля 2024, 08:49 мск

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Евросоюз столкнулся с трудностями при согласовании новых санкций против России

Фото: ec.europa.eu

Страны Евросоюза испытывают сложности при согласовании 14-го пакета антироссийских санкций. Вероятно, среди новых мер будут те, что касаются борьбы с обходом уже существующих ограничений. Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

По его словам, новый пакет санкций против России может быть принят уже весной. «Доступное пространство для принятия новых мер становится все более ограниченным. Мы видим, что дискуссии между государствами-членами ЕС становятся все более трудными», – отметил Домбровскис.

Он добавил, что новый пакет будет включать меры, направленные против обхода уже введенных ограничений, так как «эффективность санкций зависит от того, насколько хорошо они применяются».

В прошлом месяце Европарламент принял закон о «криминализации» обхода санкций, теперь документ должен одобрить Евросовет, который в ноябре 2022 года единогласно поддержал включение подобных действий в список уголовных преступлений. Еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс заявил, что криминализация обхода санкций позволит конфисковать активы российских олигархов и компаний в ЕС на основании уголовных обвинений.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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