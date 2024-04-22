Евросоюз собрался запретить поставки СПГ из России

Евросоюз планирует включить в 14-й пакет антироссийских санкций запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщил глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём.

По словам министра, принятие нового санкционного пакета в отношении России является одним из самых важных шагов, передает ТАСС. «Мы намерены включить в него запрет на импорт СПГ», – сказал Билльстрём по прибытии на встречу глав МИД и министров обороны ЕС в Люксембурге.

Ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис признался, что страны ЕС испытывают трудности при согласовании 14-го пакета антироссийских санкций. Он отметил, что, вероятно, среди новых ограничительных мер будут те, что касаются борьбы с обходом уже существующих санкций.

Напомним, основные покупатели российского сжиженного газа среди стран ЕС – Франция и Испания. Согласно данным европейской статистики, в целом страны Евросоюза в феврале приобрели у России газа на 1,1 млрд евро, из них 619,4 млн пришлось на поставки СПГ, а 493,3 млн – на трубопроводный газ.

Брюссель, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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