Европа не справляется без российского газа: главный покупатель – Франция

На фоне громких воинственных заявлений французского президента Эммануэля Макрона об отправке западных войск на Украину именно Франция стала главным покупателем российского газа среди стран ЕС, сместив Венгрию с лидирующей позиции, следует из расчетов РИА «Новости» на основе данных европейской статистики по итогам февраля.

Как уточняется Франция приобрела у России сжиженный природный газ на 322,3 млн евро, что на десять процентов больше, чем в январе. Венгрия, которая покупает трубопроводный газ, стала лидером по импорту российского газа в декабре прошлого года. Но в феврале сократила его импорт на треть – до 210 млн евро, опустившись на второе место. Тройку лидеров замыкает Испания с импортом СПГ на 118,3 млн евро.

Больше всего в феврале нарастила покупки газа у России Греция – в 7,8 раза, до 110,4 млн евро. Далее следуют Финляндия и Швеция, увеличившие закупки вдвое – до 6,6 и 4,7 млн евро соответственно.

В целом ЕС в конце зимы приобрел у России газа на 1,1 млрд евро, из них 619,4 млн пришлось на поставки СПГ, а 493,3 млн – на трубопроводный газ.

Европейский рынок исторически был главным для российских газовиков. В недавнем прошлом экспорт туда достигал 150 млрд кубометров и даже больше, но в 2022 году, после уничтожения «Северных потоков» и антироссийских санкций, существенно снизился. По итогам 2022-го поставки «голубого топлива» «Газпрома» в дальнее зарубежье упали примерно на 85 млрд кубов – до 100,9 млрд. Сокращение произошло за счет снижения экспорта в ЕС.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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