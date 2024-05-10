Путин предложил вернуть Мишустина на пост премьера

Госдума впервые сформирует состав правительства, согласно полномочиям, установленным в 2020 году. Депутаты днем 10 мая обсудят кандидатуры министров и главы кабмина, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. Президент РФ Владимир Путин предложил на пост премьера Михаила Мишустина.

«Государственная Дума впервые за всю историю современной России будет формировать состав правительства. Депутатам предстоит реализовать полномочия, установленные поправками к Конституции РФ в 2020 году. Обсуждение кандидатуры председателя правительства пройдёт во всех фракциях», – написал Володин в своем телеграм-канале.

Володин отметил, что совместная работа законодательной и исполнительной власти вышла на новый этап. Теперь депутаты не смогут списать ответственность за проблемы на недоработки кабмина. Поэтому обсуждение кандидатуры премьер-министра начнется с доклада Мишустина и его ответов на вопросы депутатов. Для депутатов важно видение кандидата того, как будут решаться поставленные президентом задачи.

7 мая правительство России ушло в отставку в связи со вступлением в должность по итогам выборов президента РФ. Кабинет министров во главе с Михаилом Мишустиным проработал чуть более четырех лет и продолжит исполнять свои обязанности до утверждения состава нового правительства.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube