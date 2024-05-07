Правительство России ушло в отставку. Министры автоматически получают приставку и. о. и продолжают работать до формирования нового состава кабинета.

«Согласно статье 35 Федерального конституционного закона «О правительстве Российской Федерации» решение о сложении правительством РФ своих полномочий перед вновь избранным президентом России оформляется распоряжением правительства в день вступления в должность президента РФ», – говорится в сообщении российского кабмина.

Кабинет министров во главе с Михаилом Мишустиным проработал чуть более четырех лет.

После сложения полномочий правительство РФ по поручению президента продолжает исполнять обязанности до формирования нового кабинета министров. Премьер-министра назначит глава государства после утверждения кандидатуры Госдумой. На ее внесение предусмотрено две недели.

Сегодня Владимир Путин принес присягу в Большом Кремлевском дворце на церемонии инаугурации и официально стал президентом России в пятый раз. Он вступает в должность на шесть лет – до 2030 года.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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