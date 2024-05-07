Владимир Путин вступил в должность президента России

Владимир Путин прибыл в Большой Кремлевский дворец на инаугурацию, где принес присягу и официально стал президентом России. Он вступает в должность на шесть лет – до 2030 года.

На церемонию инаугурации приглашены около 2600 человек. Среди гостей сенаторы, депутаты, судьи Конституционного суда, главы регионов, Герои России, представители конфессий, деятели науки, культуры.

Путин стал президентом России в пятый раз. Впервые он были избран в 2000 году, в 2004-м его переизбрали на новый срок. В 2008 году его сменил Дмитрий Медведев, тогда же были внесены изменения в Конституцию, согласно которым президент избирается не на четыре года, а на шесть лет. В 2012-м Путин вновь стал главой государства, затем его переизбрали в 2018-м.

Перед вступившим в должность президентом правительство слагает полномочия. Министры автоматически получают приставку и. о. и продолжают работать до формирования нового состава кабинета.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube