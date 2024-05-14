Кремль анонсировал первый зарубежный визит Путина после инаугурации

Первый зарубежный визит после вступления в должность президента Владимир Путин совершит в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Государственный визит в Китай пройдет 16-17 мая, президент посетит Пекин и Харбин. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Лидеры России и Китая подробно обсудят весь комплекс вопросов всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, определят ключевые направления дальнейшего развития российско-китайского практического сотрудничества, а также обстоятельно обменяются мнениями по наиболее актуальным международным и региональным проблемам», – говорится в сообщении

По итогам переговоров планируется подписание совместного заявления лидеров двух стран и ряда двусторонних документов.

Также Владимир Путин и Си Цзиньпин примут участие в торжественном вечере по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры России и Китая.

Отмечается, что в ходе визита в КНР Владимир Путин встретится с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, в ходе которой будут обсуждаться вопросыдвустороннего сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Помимо Пекина президент РФ также посетит Харбин, где примет участие в церемонии открытия восьмого российско-китайского ЭКСПО и четвертого российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству, встретится со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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