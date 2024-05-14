«Победа с минимальными потерями»: Белоусов назвал главные задачи на посту главы Минобороны

Кандидат на должность министра обороны Андрей Белоусов, выступая в Совете Федерации, обозначил приоритетные направления работы оборонного ведомства. По его словам, он начал знакомиться с делами в Минобороны и там «все вопросы первоочередные». Все самые насущные вопросы связаны со спецоперацией, отметил Белоусов.

Среди первоочередных задач он назвал обеспечение вооружением и техникой группировок войск ВС РФ в зоне СВО. Речь идет о поставках самой современной военной техники, артиллерийских боеприпасов, ракет, БПЛА, средств РЭБ и связи, средств личной защиты военнослужащих.

Также Белоусов счел важной задачей комплектование ВС России и набор контрактников. По его словам, речь не идет о мобилизации, «о каких-то чрезвычайных мерах». «Речь идет о плановых мерах… Этот процесс уже запущен – как призыв граждан, так и особенно важно – контрактование», – пояснил он, добавив, что этот вопрос носит системный характер.

Среди первоочередных задач Белоусов обозначил совершенствование военного образования с учетом опыта, приобретенного в ходе спецоперации. В связи с этим он отметил, что противник быстро учится. Поэтому, по его словам, необходимо действовать на упреждение ВСУ, применять новые технологии, отрабатывать новые методы боевых действий.

Кроме того, отметил Белоусов, в число насущных вопросов входит формирование гособоронзаказа на 2025 год. По его словам, нужно усиливать контроль за ценообразованием в рамках гособоронзаказа и переходить на долгосрочные контракты. Белоусов напомнил, что одна из ключевых задач, поставленных президентом РФ, – интеграция экономики Вооруженных сил в общую экономику страны. Это, по его словам, предполагает оптимизацию военных расходов и повышение их эффективности.

Также кандидат на пост главы Минобороны заявил, что требуется существенное усиление контроля за расходами средств на капитальное строительство и инвестиционные проекты, в том числе по созданию новых видов вооружений, по всей цепочке.

Белоусов добавил, что есть вопросы со своевременными выплатами денежного довольствия военнослужащих, их жилищным обеспечением и доступностью медицинских услуг для военнослужащих. «Там достаточно много вопросов и ими необходимо будет заниматься тоже в первоочередном порядке», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Белоусов назвал главной задачей достижение победы России в специальной военной операции на Украине с минимальными человеческими потерями. Он подчеркнул, что «все, что есть в стране эффективного, передового, все должно работать на достижение победы, на обеспечение решения задач Вооруженных сил».

Кандидат на должность министра обороны пообещал, что для решения поставленных задач приложит все силы и здоровье, а, «если потребуется, жизнь». В завершении своего выступления Белоусов назвал принцип, которым он всегда руководствуется: «ошибаться можно, врать нельзя».

12 мая президент России Владимир Путин предложил назначить на должность министра обороны Андрея Белоусова, бывшего первого вице-премьера РФ, курировавшего экономический блок в прошлом составе правительства. Глава государства назначил предыдущего главу Минобороны Сергея Шойгу новым секретарем Совета безопасности РФ.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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