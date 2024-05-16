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Четверг, 16 мая 2024, 08:24 мск

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Новая Зеландия дополнила список антироссийских санкций

Новая Зеландия внесла 28 человек и 14 компаний в перечень лиц и организаций, подпадающих под санкции. По данным Веллингтона, попавшие в черный список оказывают военную и стратегическую поддержку России.

Люди и компании, против которых введены ограничения, причастны к перевозке оружия из КНДР и Ирана в РФ для использования на Украине, считают власти Новой Зеландии. В общей сложности с марта 2022 года в рамках санкций против России Новая Зеландия внесла в черный список более чем 1700 физических и юридических лиц, а также приняла ряд торговых ограничений.

Ранее о поддержке России Северной Кореей не раз заявляли в США и Южной Корее. В частности, Вашингтон считает, что Москва получила от Пхеньяна баллистические ракеты, а Сеул говорил о поставках из КНРД в РФ семи тысяч контейнеров с боеприпасами и военным оборудованием.

В свою очередь в Москве считают новые санкции незаконными. МИД России заявлял об отсутствии доказательств того, что РФ и Северная Корея ведут «незаконное военно-техническое сотрудничество». Также Тегеран не раз отвергал сообщения о поставках России иранских беспилотников для применения на Украине.

Веллингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Санкции против России

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