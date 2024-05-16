Пушков: Китай дал ответ на угрозы США за сближение с Россией

Совместное заявление России и Китая об углублении всеобъемлющего партнерства стало мощным ответом Пекина на угрозы Запада за сближение с Москвой, считает российский сенатор Алексей Пушков.

Политик отметил, что президент РФ Владимир Путин не случайно отправился в Пекин лишь через несколько дней после вступления в должность. Он, как и председатель КНР Си Цзиньпин, подтвердил «решимость вместе двигать перемены в мире».

Пресс-служба президента России опубликовала полный текст Совместного заявления РФ И КНР в контексте 75-летия установления дипломатических отношений. В нем Пекин и Москва подтвердили, что отношения между ними перешли на следующий этап по сравнению с блоковым делением времен «холодной войны». Китай и Россия сотрудничают в интересах собственных народов, а не против третьих стран.

«Стороны подтверждают стремление способствовать формированию более справедливого и устойчивого многополярного миропорядка, а также неукоснительному уважению и соблюдению целей и принципов Устава ООН во всей их полноте и взаимосвязи, защищать подлинную многосторонность», – говорится в документе.

Пушков назвал заявление выраженной в доктрине «глобальной материальной силой». Эта сила образовалась, как только такие крупные державы как Россия и Китай взяли за основу идею глубокой перестройки мира.

«В этой же декларации содержится китайский ответ на предупреждения администрации США, что Китай не сможет рассчитывать на прежние торговые и экономические отношения с Западом, если продолжит поддержку России. Глобальная стратегия – прямой вызов остаточному гегемонизму Запада. Сама по себе декларация является симптомом затухания гегемонии США и западного альянса», – написал Пушков в своем телеграм-канале.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube