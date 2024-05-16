«Дружеские, откровенные, содержательные»: Си дал оценку переговорам с Путиным

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным были дружескими, откровенными и содержательными. Китайский лидер отметил, что руководители двух стран «обобщили успешный опыт двухсторонних связей, накопленный за 75 лет после установления дипотношений».

«Обстоятельно обменялись мнениями по двусторонней повестке и актуальным международным и региональным тематикам, представляющим взаимный интерес. Определили задачи и планы дальнейшего развития китайско-российских отношений и многопланового сотрудничества», – сообщил Си Цзиньпин по итогам беседы российским президентом (здесь и далее цитаты по сайту Кремля).

Лидер КНР также отметил, что стороны подписали совместное заявление Китая и России об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Всего было подписано десять документов о сотрудничестве между двумя странами. «В нашем присутствии был подписан целый ряд значимых межправительственных и межведомственных документов, придан новый мощный импульс поступательному развитию китайско-российских отношений», – сказал Си. Он констатировал, что за три четверти века отношения двух стран преодолели сложности и «стали еще крепче».

«Стороны будут в духе неприсоединения к блокам, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон последовательно углублять политическое доверие, уважать самостоятельно выбранный путь развития, твердо поддерживать друг друга на пути к совместному процветанию и возрождению», – подчеркнул председатель КНР.

Си Цзиньпин заявил, что нужно продолжать оптимизировать структуру сотрудничества двух стран, «закреплять динамику в торговой и других традиционных сферах взаимодействия». Речь идет об укреплении кооперации в научных исследованиях, передовых отраслях, пограничном сотрудничестве и в транспортно-логистической сфере.

Также, по словам лидера КНР, стороны продолжат продвигать «политическое урегулирование проблем горячих точек ради правды и справедливости». «Мы с президентом Путиным отметили безотлагательность урегулирования палестино-израильского конфликта и необходимость решения палестинского вопроса на основе двугосударственной формулы при выполнении резолюции ООН», – отметил Си.

Лидер КНР затронул тему конфликта на Украине. «Китай и Россия воспринимают политическое урегулирование как правильный путь решения украинского кризиса», – сказал он. Си заявил, что позиция Китая по этому вопросу последовательна и ясна – соблюдение норм и принципов Устава ООН, уважение государственного суверенитета и территориальной целостности всех государств, формирование новой, сбалансированной и эффективной архитектуры безопасности. По его словам, Пекин «надеется на скорейшее восстановление мира и стабильности на европейском континенте и готов продолжать свою конструктивную роль».

Переговоры глав государств в Пекине продолжались около двух с половиной часов и прошли сначала в узком, а затем в расширенном составе. После их завершения лидеры двух стран подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Президент РФ и российская делегация прибыли в Китай поздним вечером 15 мая. Государственный визит Владимира Путина в КНР продлится 16 и 17 мая.

Пекин, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube