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Четверг, 16 мая 2024, 12:52 мск

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Путин расскажет Си Цзиньпину о ситуации вокруг Украины на неформальной встрече

Фото: kremlin.ru

Ситуация вокруг Украины станет одной из тем неформальной встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом заявил глава российского государства по итогам российско-китайских переговоров. Путин поблагодарил Пекин за инициативы по урегулированию конфликта на Украине.

Президент РФ заявил журналистам, что сегодня вечером на неформальной встрече подробно обсудит с председателем КНР всю внешнеполитическую повестку. «Безусловно, я со своей стороны проинформирую председателя Китайской Народной Республики о ситуации, которая складывается вокруг украинского кризиса», – сказал Путин (цитата по сайту Кремля).

Россия признательна «китайским друзьям, коллегам за те инициативы, которые они выдвигают по урегулированию этой проблемы», – добавил президент РФ.

Ранее Си Цзиньпин в заявлении для прессы подчеркнул, что обе страны выступают за политическое урегулирование украинского кризиса и считают его правильным путем. Китайский лидер заявил, что позиция КНР по этому вопросу последовательна и ясна – соблюдение норм и принципов Устава ООН, уважение государственного суверенитета и территориальной целостности всех государств, формирование новой, сбалансированной и эффективной архитектуры безопасности. По его словам, Пекин «надеется на скорейшее восстановление мира и стабильности на европейском континенте и готов продолжать свою конструктивную роль».

Президент РФ находится в КНР с двухдневным государственным визитом. Утром 16 мая в Пекине прошли переговоры Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина. Китайский лидер назвал их дружескими, откровенными и содержательными.

Пекин, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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