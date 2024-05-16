В Пекине стартовали переговоры Путина и Си Цзиньпина

Президент РФ Владимир Путин прибыл с визитом в Китай. Это первая зарубежная поездка после вступления главы государства в должность. Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин назвал отношения России и Китая «эталоном дружеского и взаимовыгодного общения между крупными державами».

Владимир Путин прибыл в КНР поздним вечером 15 мая. Визит президента России продлится два дня – 16 и 17 мая. В рамках поездки запланировано посещение двух городов ― Пекина и Харбина. После приветственной церемонии начались переговоры в узком составе, далее состоится встреча в расширенном составе при участии членов российского правительства.

Си Цзиньпин в ходе переговоров поздравил Путина с переизбранием и выразил уверенность, что под его руководством Россия будет следовать к еще большим достижениям. «Еще раз хочу поздравить вас и в вашем лице весь российский народ. Убежден, вы непременно будете вести Россию к большим достижениям в национальном развитии и возрождении», – сказал китайский лидер.

Председатель КНР напомнил, что текущий год проходит под знаком 75-й годовщины установления дипломатических отношений между Китаем и Россией, которые он назвал эталоном дружеского и взаимовыгодного общения между крупными державами. Он выразил надежду в сохранении устойчивой и стремительной динамики роста российско-китайских отношений.

В свою очередь Владимир Путин отметил, что Китай является главным партнером РФ в торгово-экономической сфере. «Россия по итогам прошлого года вышла на четвертое место в списке стран – торговых партнеров КНР. У Москвы и Пекина наработан действительно солидный багаж практического сотрудничества. В 2023 году двусторонний товарооборот увеличился почти на четверть и достиг хороших показателей – 227 миллиардов долларов», – сказал президент.

Путин подчеркнул, что важную роль сыграл визит Си в Москву, состоявшийся весной 2023 года, по итогам которого был утвержден план развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.

«Принципиальное значение имеет то, что отношения России и Китая не являются конъюнктурными и не направлены против кого бы то ни было. Наше сотрудничество в мировых делах сегодня выступает одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене», – сказал российский лидер.

Россия и Китай успешно взаимодействуют в ООН, БРИКС, ШОС, а также в «Группе двадцати». «Рассчитываю, что и нынешний визит придаст дополнительный импульс развитию всего комплекса двустороннего сотрудничества», – заключил Путин.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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