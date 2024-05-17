Соглашения по безопасности 2021 года не актуальны для России – Рябков

Гарантии безопасности, которые Россия и страны Запада обсуждали в 2021 году, больше не актуальны, считает замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. НАТО выбрала авантюристическую политику, а Москва готова договариваться только на условиях равноправия.

«Работа над оформлением гарантий безопасности в виде соглашений, о которых шла речь в 2021 году, сейчас не актуальна. Наша шкала приоритетов полностью изменилась. Геополитические построения в том или ином виде с НАТО вообще невозможны. НАТО – это не договороспособный контрагент. Будем работать с теми, кто готов договариваться на равноправной основе», – сказал дипломат в интервью ТАСС.

Рябков подчеркнул, что нужно в первую очередь сосредоточиться на концепции евразийской безопасности. Но НАТО держит «эскалационный курс» и готова «балансировать на грани прямого вооруженного столкновения» с Россией. Корнем всех бед Европы и Евроатлантики дипломат считает «глубоко порочную, фундаментально ошибочную линию на геополитическое освоение все более широких пространств».

«Это авантюристическая политика, которая полностью перечеркивает коренные интересы безопасности соответствующих стран и, главное, населения. Очевидно, что безопасности для НАТО за последнее время не прибавилось. Наоборот, страны испытывают значительное напряжение сил и ресурсов», – подчеркнул замминистра.

Он добавил, что сейчас альянс «вызывает у нас политическое и эмоциональное отторжение. Но через некоторое время европейские избиратели поймут, что их элиты ведут «пагубную политику» применительно к России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова к мирным переговорам по Украине на условиях соблюдения национальных интересов каждой из сторон. Конкретные гарантии и шаги для их получения можно определить только во время диалога, но «не на условиях ультиматума».

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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