Харьков сейчас брать не будем: Путин раскрыл цель прорыва ВС РФ в Харьковской области

Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии у российских вооруженных сил на сегодняшний день планов по взятию Харькова. Глава государства связал наступление российской армии на Харьковском направлении с созданием санитарной зоны, чтобы прекратить обстрелы приграничных регионов России.

«Что качается того, что происходит на Харьковском направлении, это тоже их (киевского режима – прим. ред.) вина. Потому что они обстреливали и продолжают обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород. Там же гражданские люди гибнут, все же очевидно. Стреляют прямо по центру города по жилым кварталам. И я говорил публично, если это будет продолжаться, вынуждены будем создать зону безопасности, санитарную зону. Вот мы это и делаем», – сказал Путина на пресс-конференции по итогам государственного визита в Китай.

Президент РФ отметил, что российские силы на Харьковском направлении «двигаются строго по плану». При этом Путин заявил, что у России сегодня нет планов по взятию областного центра. «Что касается Харькова, то таких планов на сегодняшний день нет», – сказал глава российского государства.

Напомним, в марте президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности присоединения Харьковской области к России для обеспечения безопасности Белгородской области и других приграничных регионов РФ, высказался о создании санитарной зоны на территории, подконтрольной киевскому режиму. Как отметил глава государства, преодолеть такую зону безопасности противнику будет достаточно сложно, применяя те средства поражения, которые украинские силы используют. Площадь этой зоны, по словам Путина, – это отдельный вопрос, который еще предстоит решать.

В январе этого года президент РФ заявлял, что российские войска будут отодвигать линию фронта от границ РФ на такое удаление, которое обеспечит безопасность мирных городов на территории РФ от дальнобойных орудий западного производства.

Харбин, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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