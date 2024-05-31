российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 31 мая 2024, 16:30 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Зеленский назвал «нереалистичными» переговоры с Россией

Скриншот видео пресс-службы президента Украины

Переговоры Киева и Москвы были бы далеки от реальности, а возможное соглашение стало бы ловушкой для Украины, заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Зеленский сказал, что переговоры с Россией нереалистичны. Он сказал, что мирное соглашение было бы «ловушкой», – пишет The Guardian по итогам беседы с главой киевского режима.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что возврат к переговорам по Украине возможен только исходя из реалий, «которые сложились на земле». Российский лидер подчеркнул, что легитимность Зеленского на посту президента закончилась, а переговоры должен вести человек с полномочиями.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Киев, Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Политика, Россия,