Переговоры Киева и Москвы были бы далеки от реальности, а возможное соглашение стало бы ловушкой для Украины, заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Зеленский сказал, что переговоры с Россией нереалистичны. Он сказал, что мирное соглашение было бы «ловушкой», – пишет The Guardian по итогам беседы с главой киевского режима.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что возврат к переговорам по Украине возможен только исходя из реалий, «которые сложились на земле». Российский лидер подчеркнул, что легитимность Зеленского на посту президента закончилась, а переговоры должен вести человек с полномочиями.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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