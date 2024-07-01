72 процента американских избирателей считают, что у Байдена нет здоровья, чтобы быть президентом

72% зарегистрированных американских избирателей считают, что у Джо Байдена нет психического и когнитивного здоровья, чтобы занимать пост президента. Это следует из нового опроса CBS News/YouGov, который подчеркивает рост негативно настроенных по отношению к Байдену избирателей. В прошлом опросе ментальные способности Байдена негативно оценивали 65% респондентов.

Впрочем, не очень оптимистично обстоят дела и у Дональда Трампа. 49% опрошенных думают, что у него также недостаточно психического здоровья и умственных способностей для того, чтобы быть президентом США.

Особую тревогу в предвыборной кампании Байдена вызывает тот факт, что 45% зарегистрированных демократов, принявших участие в опросе, заявили, что, по их мнению, президент США должен уйти в отставку, отдав новый президентский другому кандидату-демократу.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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