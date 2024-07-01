Россия предупредила о политических последствиях поставок Израилем систем Patriot Украине

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на брифинге в понедельник, 1 июля, заявил, что предполагаемая поставка Израилем Украине комплексов ПВО Patriot может иметь политические последствия, – сообщают СМИ.
В ходе общения с журналистами, комментируя информацию о планах Израиля передать через США Украине системы ПВО, российский дипломат сказал: «Я предполагаю, что решение, которое может быть принято по этому вопросу, конечно, может иметь определенные политические последствия».
Напомним, что ранее Financial Times сообщало со ссылкой на источники, что США обсуждают с Израилем возможность поставок Украине восьми израильских комплексов Patriot.
Нью-Йорк, Иван Бабурин
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