Россия предупредила о политических последствиях поставок Израилем систем Patriot Украине

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на брифинге в понедельник, 1 июля, заявил, что предполагаемая поставка Израилем Украине комплексов ПВО Patriot может иметь политические последствия, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами, комментируя информацию о планах Израиля передать через США Украине системы ПВО, российский дипломат сказал: «Я предполагаю, что решение, которое может быть принято по этому вопросу, конечно, может иметь определенные политические последствия».

Напомним, что ранее Financial Times сообщало со ссылкой на источники, что США обсуждают с Израилем возможность поставок Украине восьми израильских комплексов Patriot.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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