Секретарем Совбеза Чечни стал племянник Рамзана Кадырова

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в понедельник, 1 июля, сообщил, что на должность секретаря Совета безопасности региона назначен его племянник Хамзат Кадыров.

В своем Telegram-канале Кадыров написал: «В понедельник провел совещание в Грозном. Обсудил подготовку к проведению очень важного мероприятия международного масштаба, крупнейшего экономического события – Кавказского инвестиционного форума (КИФ). …В ходе заседания внесены предложения по кадровым изменениям в руководстве администрации Шалинского района ЧР. Новым главой района будет дорогой БРАТ Турпал-Али Ибрагимов. На пост председателя Совета безопасности ЧР назначен дорогой племянник Хамзат Кадыров. Оба имеют богатый опыт на руководящих должностях и справятся с возложенными на них обязанностями».

Грозный, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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