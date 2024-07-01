Хуситы атаковали коммерческие суда и британский военный корабль в акватории трех морей и в Индийском океане

Военный представитель йеменских хуситов из движения «Ансар Алла» в понедельник, 1 июля, заявил, что в Средиземном, Красном и Аравийском морях, а также в Индийском океане ими были атакованы три коммерческих судна и десантный корабль, связанные с Израилем, США и Великобританией, – сообщает телеканал Al Masirah.

В эфире телеканала представитель хуситов сказал: «В связи с нарушением компанией-владельцем запрета на заход в оккупированные палестинские порты удар крылатыми ракетами был нанесен по контейнеровозу MSC Unific в Аравийском море, танкерам для перевозки жидких химических веществ Delonix в Красном и «Lucky Sailor» в Средиземном морях. Также крылатыми ракетами был атакован британский десантный корабль «Anvil Point» в Индийском океане».

«Наши операции не прекратятся, пока агрессия не будет остановлена, а блокада палестинского народа в секторе Газа не будет снята», – добавил представитель хуситов.

Сана, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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