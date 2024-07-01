Конгрессмены США призвали Пентагон увеличить число украинских пилотов для обучения на F-16

Конгрессмен Адам Шифф и группа из 15 законодателей-демократов из Палаты представителей США направила шефу Пентагона США Ллойду Остину письмо с призывом увеличить число украинских пилотов для обучения на истребителях F-16. В противном случае, к концу года у Киева окажется больше американских самолетов, чем летчиков, способных на них летать, – сообщает в понедельник, 1 июля, издание Politico.

В публикации американского издания говорится: «Письмо в Пентагон поступило, когда поставка самолетов F-16 на Украину могла бы существенно повлиять на исход конфликта. Однако, ситуация складывается таким образом, что к концу года у Украины будет больше F-16, чем квалифицированных пилотов, способных летать на них. А это грозит подорвать то стратегическое преимущество, которое эти самолеты могли бы предоставить Украине».

«У союзников по НАТО есть широкие учебные программы, и они могут удовлетворить запрос Украины относительно дополнительного обучения пилотов. Мы просим министерство обороны приложить все усилия, чтобы обеспечить участие еще десяти украинских пилотов в программе подготовки летчиков на F-16 в текущем году, либо в самих Соединенных Штатах, либо в странах союзниках», – говорится в письме конгрессменов Ллойду Остину.

Между тем, Politico пишет, что «ранее Украина заявляла о наличии 30 пилотов, имеющих право немедленно начать обучение в США, но администрация президента Джо Байдена заявила Киеву о нехватке мест для тренировок на базе в штате Аризона, поскольку там не могут принять более 12 летчиков одновременно».

«Украина давит на США и Европу, чтобы те увеличили скорость и масштаб подготовки пилотов, на что им в Пентагоне отвечают – украинцы, занятые в обучении сейчас, все еще не готовы начать летать на F-16», – говорится в заметке американского издания.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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