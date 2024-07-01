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Вторник, 2 июля 2024, 00:44 мск

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Нидерланды заявили о готовности экспортировать на Украину 24 истребителя F-16

Фото: FreePik

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в понедельник, 1 июля, заявила, что власти страны выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16 на Украину, первые из которых будут отправлены в скором времени, – сообщают местные СМИ.

В письме Оллонгрен Палате представителей Нидерландов говорится: «Девятнадцатого июня министр внешней торговли и сотрудничества в целях развития выдал разрешение на экспорт 24 самолетов F-16 и семи авиационных двигателей F-16 на Украину. …Первые F-16 Нидерландами будут скоро поставлены».

Амстердам, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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