В Кремле назвали состав российской делегации на саммите ШОС

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков на брифинге во вторник, 2 июля, заявил, что в состав делегации на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в Астане 3-4 июля, вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, вице-премьеры Александр Новак и Алексей Оверчук, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев и гендиректор Росатома Алексей Лихачев, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Ушаков сказал: «Что касается в целом делегации, то могу сказать, что в заседании совета глав государств (ШОС) с нашей стороны будут участвовать министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак, вице-премьер Алексей Оверчук, Ушаков, (пресс-секретарь президента Дмитрий) Песков и наш спецпредставитель в ШОС Бахтиер Хакимов. В двусторонних встречах президента также будут участвовать заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин, а в некоторых беседах – Шугаев, Лихачев, и помимо этого, возможно, будет привлечен Кирилл Дмитриев (глава РФПИ,– прим.ред.)».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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